Schweizer Touristin in Jordanien niedergestochen

In Jordanien sind drei Touristen aus Mexiko und eine Touristin aus der Schweiz sowie zwei Einheimische niedergestochen worden. Das teilten das Gesundheitsministerium am Mittwoch und die Agentur AFP mit. Einige Opfer hätten schwerere Verletzungen erlitten. Ein Mann befinde sich in Gewahrsam, sagte die Polizei.