Schweiz sagt Griechenland Hilfe bei Flüchtlingen zu

Mario Gattiker, Staatssekretär für Migration, hat am Montag in Brüssel am Rande des EU-Innenministertreffen seinem griechischen Amtskollegen Giorgos Koumoutsakos bei der Bewältigung der vielen Flüchtlingen Hilfe der Schweiz angeboten. Zuerst braucht es laut Gattiker aber eine sorgfältige Bedarfsabklärung.