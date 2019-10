Grosseltern sind mehr als nur Babysitter

Neulich traf ich eine Berner Freundin, die gerade ihre Enkel besucht hatte. Besuch ist vielleicht nicht ganz das richtige Wort. Elisabeth hatte zweieinhalb Wochen die drei Kinder gehütet. Das tut sie regelmässig, Sohn und Schwiegertochter sind beruflich sehr eingespannt und oft auf Dienstreisen. Wenn man so viel Zeit mit den Enkeln verbringt, kann einem schon mal was auffallen. Zum Beispiel, dass die Kinder bei den Mahlzeiten dauernd am Tablet hängen und nicht richtig essen, weil sie vorher und nachher ständig Süssigkeiten konsumieren. Genau das hatte Elisabeth kurz vor ihrer Abreise bei Sohn und Schwiegertochter vorsichtig angesprochen.