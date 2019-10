Rot-grüne Blitzaktionen bringen nichts

Natürlich hat die Stadt recht, wenn sie darauf hinweist, dass eine Mehrheit der Bevölkerung die Verkehrsberuhigungen grundsätzlich will. Nur: Sich auf das Volk zu berufen, um schnelle Eingriffe in den öffentlichen Raum zu legitimieren, reicht im Rechtsstaat nicht aus. Zudem trägt die rot-grüne Stadtregierung Verantwortung gegenüber allen Bevölkerungskreisen. Sie sollte den teilweise ohnehin schon vergifteten Dialog mit der bürgerlichen Minderheit nicht noch mit Blitzaktionen zugunsten von Velos und gegen Parkplätze zusätzlich belasten.

Andererseits wirkt der Kampf von Mitte-rechts für Parkplätze und Autos zunehmend versteift. Die Bürgerlichen politisieren in dieser Frage an einem Teil ihrer urbanen Klientel vorbei. Wer gewissen Freisinnigen zuhört, stellt fest, dass auch sie gerne in der Berner Länggasse an der für Autos gesperrten Strasse eine Glace essen oder mit dem Velo zur Arbeit fahren. Dasselbe gilt für Verbände wie TCS und Hauseigentümer, deren Mitglieder ebenfalls ein Interesse an ruhigeren Quartieren und sicheren Strassen haben.

Immerhin: Rechtsstreitigkeiten verzögern zwar einmal aufgegleiste Projekte, können aber zu ausgleichenden Kompromissen, wie auf der Schützenmatte, oder im Extremfall dann zu klaren Verlierern und Gewinnern führen. Die Stadt Bern selber hat gegen bürgerliche Kantonsentscheide ja schon rechtliche Schritte eingeschlagen – mit Erfolg. Und gerade eben hat sie im Fall des neuen Breitenrainplatzes, seit 2015 vom Quartier-Leist bekämpft, erneut gesiegt.