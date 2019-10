Riskantes Spiel der Berner FDP

Nüchtern betrachtet ist der Fall klar: Bern ist ein vielfältiger Kanton. Am fairsten wäre diese Spannweite im Ständerat mit je einem Sitz für das rot-grüne und das bürgerliche Lager abgebildet. Doch nun konnten sich für den zweiten Wahlgang weder die linke noch die rechte Seite auf je eine Kandidatur einigen. Dank zwei Doppel­tickets gibt es eine Auswahl, was demokratiepolitisch eine Freude ist. Gleichzeitig wird so der Ausgang des Rennens sehr zufällig.