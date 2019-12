Punkte und Sterne kann man nicht essen

Ein Dutzend «Gault Millau»-Restaurants gibt es in Bern, fast alle im soliden 12- bis 15-Punkte-Bereich. Einen 19-Punkte-Leuchtturm sucht man aber vergebens, sogar für 18 oder 17 Punkte muss man aufs Land. Und dies in einer Stadt mit über 140000 Einwohnern, die drei Verwaltungen beherbergt? Hingegen fehlen die potenten Industrie- und Dienstleistungskonzerne weitgehend, die mit ihren Kunden Abschlüsse opulent feiern, so wie in Zürich (46 Spitzen-Restaurants). Oder sind es gar nicht so sehr die Spesenritter, die Punkte-Lokale alimentieren, wie man das für Lausanne (Olympia) oder Genf (UNO) vermuten kann?

«Use it or lose it»

Bernerinnen und Bernern sagt man nach, sie gäben nicht viel Geld aus für elegante Kleider. Man sei «z’Bärn» bald zufrieden und habe wenig Ehrgeiz, an der Spitze mitzumischen. Mag sein. Allerdings ist Bern dennoch keine Gastro-Wüste. Es gibt immer wieder Neues, junge Wilde holen Punkte, oder auch nicht. Doch sie sprechen ein Publikum an, das ihre Lokale frequentiert und wiederkommt. Denn wie überall gilt auch für Beizen: «Use it or lose it». Punkte und Sterne sind zwar ein Leitfaden, aber keine Wissenschaft. Die gemütliche Beiz mit ihren Muscheln, das rustikale Fondue-Lokal oder das kinderfreundliche Restaurant benötigen sie nicht. Die Gäste kennen und lieben sie auch so. Nur eins kann sich kein Betrieb leisten: dass der Gast am Ausgang denkt, angesichts dieser Kost und dieser Bedienung hätte er sein Geld gescheiter anders ausgegeben.