Private Postagenturen fühlen sich ausgetrickst

In der Stadt Bern ist am Montag die Postfiliale im Holligenquartier an der Reihe beziehungsweise am Ende. Ersetzt werden die Schalter durch eine gelbe Ecke im Denner am Europaplatz. «Filialen mit Partner» nennt die Post diese Agenturen. Von ihnen gibt es im Kanton Bern heute bereits mehr als klassische Postfilialen.