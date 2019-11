Polizei-Bootshaus am Wohlensee kann gebaut werden

Was lange währt wird endlich gut: Nach jahrelanger Standortsuche und einer nachfolgenden Einsprache von Naturschützern gegen das Projekt erhält die Kantonspolizei Bern am Wohlensee ein neues Bootshaus: Das Regierungsstatthalteramt hat der Bauherrin, dem kantonalen Amt für Grundstücke und Gebäude, die Baubewilligung erteilt, wie es am Dienstag mitteilte. Das Bootshaus kommt auf Boden der Stadt Bern in der Eymatt zwischen Stegmattsteg und Kappelenbrücke zu stehen.