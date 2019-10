Polizei erwartet Rotterdam-Fans in der Innenstadt und an der Grenze

Feyenoord-Fans besammeln sich auf dem Bundesplatz. (Bild: Adrian Moser)

Als sich am Mittag immer mehr Anhänger versammeln, wird die Stimmung aggressiver. Während die Fans im Chor Feyenoord-Parolen skandieren, patrouillieren Späher über den Bundesplatz, um mutmasslich nach Polizisten und Journalisten Ausschau zu halten. Lautstark bevölkern sie den Märit auf dem Bärenplatz, die Märitbesucher ziehen sich in die Gassen zurück. «Man spürt richtig, dass die provoziert werden wollen, um dann zu randalieren», sagt eine Passantin im Vorbeigehen zu ihrer Begleiterin. Die Polizei fährt währenddessen mit Kastenwagen auf. Am Bahnhof kontrollieren Polizistinnen und Polizisten in Vollmontur Autos mit holländischen Kennzeichen. Am späteren Nachmittag wollen die Fans in einem Marsch von der Aarbergergasse zum Stadion marschieren.

Auch in der Lorraine treiben sich heute Vormittag bereits wieder Anhänger des Fussballteams herum. Bereits am Mittwoch sorgten die Feyenoord-Anhänger in der Stadt für Aufregung. So liefen sie etwa vermummt durch die Länggasse, später brannten sie vor dem Kornhaus in der Berner Innenstadt Pyrotechnik ab.

So präsentierte sich gestern Abend der Berner Kornhausplatz. Bild: zvg

Die Situation weckt Erinnerungen an den Fanmarsch der Belgrader Fans vor einigen Monaten: Vor dem Champions-League-Spiel kam es zu wüsten Szenen vor der Berner Drogenanlaufstelle. Nun scheint die Polizei aber mehr Einsatzkräfte aufgeboten zu haben als damals. Über die Anzahl Beamter gibt die Polizei zwar keine Auskunft, aber um möglichst viele Einsatzkräfte aufbieten zu können, wurden nun fast alle Polizeiwachen im Kanton geschlossen.

Auch an der Grenze wird versucht, gewaltbereite Fans von der Einreise abzuhalten. Wie Bilder auf Social Media zeigen, müssen sich die Rotterdam-Fans rigorosen Grenzkontrollen unterziehen lassen. Wer Kleidungsstücke oder Fahnen mit gewissen Symbolen dabei hat, wird nicht über die Grenze gelassen.