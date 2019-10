Verschoben, nicht zurückgewiesen: das Budget von Ostermundigen

Für einmal war sich im Ostermundiger Gemeindeparlament die Ratslinke mit der Ratsrechten überraschend einig. Beide waren nicht zufrieden mit dem Finanzplan. Die Einigkeit ging so weit, dass sich Vertreter der SVP und der SP am Donnerstagabend in der Pause der Parlamentssitzung an einen Tisch setzten und gemeinsam den Antrag zur Zurückweisung des Finanzplans formulierten.