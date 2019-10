Neuer Chef für die CSL Behring Bern

Die CSL Behring im Berner Nordquartier hat einen neuen Chef. Mit Martin Schären übernimmt ein Interner den Chefposten. Der Berner Chemiker ist seit 1999 in verschiedenen Positionen für den australischen CSL-Konzern tätig. Zuletzt war Schären mehrere Jahre für den Produktionsstandort in Melbourne zuständig. Heute wohnt Schären mit seiner Frau in Herrenschwanden.