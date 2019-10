14 Stunden pro Tag – für 1700 Franken im Monat

Annalena Damico * ist eine Frau, der man bedenkenlos sein Baby in die Arme legen würde. Eine Frau, die Ruhe ausstrahlt, 53 Jahre alt, mit gütigen Augen. Das haben auch ihre Arbeitgeber gesehen – und ausgenutzt. «Ich brauchte die Arbeit. Ich arbeite gerne, bin eigentlich ein ausgeglichener Mensch», sagt sie in einem Café in Zürich. «Aber das, das war unaushaltbar.»