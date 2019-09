Noch tiefere Steuern in Muri

Der Gemeinderat betont in seiner Mitteilung, dass die geplante Steuersenkung ohne konkrete Kürzungen im Aufwand der Erfolgsrechnung oder bei den Investitionen möglich sei. So stehen in den nächsten Jahren die Sanierung einiger Schulhäuser und auch die des Gemeindehauses an. Der vom Gemeinderat genehmigte Finanzplan 2019 bis 2024 weist mit der beantragten Steuersenkung auch in den Jahresrechnungen der Folgejahre nahezu ausgeglichene Ergebnisse aus.

Mit seiner vergleichsweise tiefen Steueranlage innerhalb des Kantons Bern gilt Muri bereits heute als Steueroase. Die Anpassung der Steueranlage muss aber im Oktober noch vom Parlament genehmigt und schlussendlich in einem Urnengang am 8. Dezember vom Stimmvolk entschieden werden.