Mitte November steigt Berns erstes Wissenschaftsfilmfestival

Nach Zürich nun auch in Bern: 2017 wurde das Wissenschaftsfilmfestival in Zürich erstmals durchgeführt und findet nun gleichzeitig in diesen beiden Städten statt.

Wie die Universität Bern am Dienstag mitteilte, wurden den Organisatoren im Vorfeld 3052 Spiel-, Dokumentar- und Kurzfilme eingereicht. Eine Jury hat 18 Filme aus der ganzen Welt ausgewählt, die nun gezeigt werden.