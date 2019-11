Mann stirbt bei Wohnungsbrand in Bieler Altstadt

Kurz nach 17.15 Uhr wurde Feuerwehr am Montagabend alarmiert, wonach in der Bieler Alstadt ein Brand ausgebrochen sei. Vor Ort traf sie auf Rauch und Flammen, die aus dem Gebäude schlugen. Bei den Löscharbeiten entdeckten die Feuerwehrleute eine leblose Person. Es handelt sich um einen 55-jährigen Mann aus dem Kanton Bern, wie die Berner Kantonspolizei Bern und die regionale Staatsanwaltschaft am Dienstag mitteilten.