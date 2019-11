Logistik-Hub: Für Migros und Coop wenig geeignet

Ein Logistik-Hub am Berner Stadtrand, von welchem jeden Tag im Morgengrauen Hunderte von Lastenvelos und Elektrowägelchen ausschwirren, um die verschiedensten Güter in der Innenstadt zu verteilen: So stellt sich die Stadt Bern die Warenverteilung der Zukunft vor. Und möchte damit die Innenstadt vom Lieferverkehr entlasten, der in den letzten Jahren zugenommen hat.