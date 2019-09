Lockruf der Wüste

Azhar bringt den Kompressor. Der hochgewachsene Mann mit den schwarzen Locken trägt eine hellblaue Dishdasha. Er lächelt verschmitzt und schliesst den Kompressor an die Autobatterie an. Ruckzuck ist der Reifen luftbefüllt. «Einsteigen Leute, es geht weiter!», fordert Janine Stemme bestimmt, aber freundlich.

Reifenflicken gehört zum Alltag der Reiseleiterin. Seit elf Jahren führt sie Gäste durch den Oman, maximal zwölf, verteilt auf drei Jeeps. Begleitet wird Stemme von zwei einheimischen Fahrern. Auf der Route liegen kulturelle Highlights in Muscat, Nizwa und Salalah, genauso wie landschaftliche Perlen, etwa die Oase Wadi Bani Khalid, die Wüsten Wahiba und Rub al-Khali. Einst nähte die gelernte Damenschneiderin Auto­sitze im Akkord. Bevor sie in den Oman kam, sammelte sie Erfahrungen als Leiterin von Kamelreit- und Wandertouren in Jordanien.

Geschlafen wird mehrheitlich in Zelten

Aus dem bunten Tuch, das locker um Janines Kopf gebunden ist, fallen rote Locken. Eine grüne Baumwollbluse verdeckt den Hosenbund, an dem Schlüssel klappern. Janine eilt durch die Abflughalle im Airport von Muscat und strahlt. Beim Lächeln funkelt der kleine Diamant am Eckzahn. Gerade hat sie ein Dutzend Reisende verabschiedet und erwartet schon die nächste Gruppe, die für drei Wochen ihren Alltag bestimmt. Ja-nine betrachtet sie als temporäre Familie. Geschlafen wird unterwegs hier und da in Hotels, mehrheitlich aber in Zelten mitten in der Natur. Erst, wenn die Gäste nach der Stadtbesichtigung in Muscat im Hotelbett liegen, bleibt Zeit für Organisatorisches.

Janine fährt ins Materiallager. Defekte Zelte und Wasserkanister müssen ausgetauscht werden. Im Supermarkt kauft sie kurz vor Mitternacht Proviant für die Tour ein, die am frühen Morgen weiter Richtung Wüste führen wird. Die übliche Routine in der Saison, die von Oktober bis April geht. Zwischen den Touren, die je nach Route zwei oder drei Wochen dauern, hat sie selten einen Tag oder mehr frei.

Für die Reisenden ist Janine Stemme Fahrerin, Köchin, Krankenschwester, wandelndes Lexikon und Psychologin in Personalunion. Die Herausforderung? «Zu schaffen, dass zwölf Leute 21 Tage lang harmonisch miteinander umgehen, und dass sich alle wohl und gleich behandelt fühlen», sagt Stemme, «und niemand darf merken, wenn es mir selbst einmal nicht gut geht.»