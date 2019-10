Linksrutsch? Welcher Linksrutsch?

Eine Woche ist seit den Wahlen vergangen. Von «erdrutschartigen Veränderung der Parteistärken» war in den darauffolgenden Tagen die Rede. Die Schweiz werde sich stark ver­ändern, Listen wurden aufgestellt, was nun alles möglich ist.

Nun, es tut mir leid, wenn ich die Spiel­verderberin sein muss und die allgemeine Euphorie bremse, aber die Veränderungen ­werden sich sehr in Grenzen halten – vor allem angesichts dessen, was eigentlich getan werden müsste. Denn am Sonntag gab es vielleicht eine Korrektur – aber keinen Sieg.