Lieber ein Freibad als ein Bärengehege?

Ein neues Gehege für Bären im Gantrischgebiet: eine Idee, die mehr polarisiert als erwartet. Der Gurnigelwald in Riggisberg und der Dorfwald in Schwarzenburg sind derzeit noch als Standorte für ein rund 50’000 Quadratmeter grosses Gehege im Rennen. Vergangene Woche fand in den beiden Gemeinden jeweils eine Informationsveranstaltung statt, an der die Bewohnerinnen und Bewohner ihre Meinungen zum Projekt offenlegen konnten.