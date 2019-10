Kurzfilmfestival Shnit: Stabile Besucherzahlen und mehr Filme

Der Publikumspreis des 17. Shnit-Kurzfilmfestivals in Bern geht an den in Vancouver lebenden Kanada-Schweizer Kaio Kathriner und seinen Film «Refuge in the Rockies». Der Film porträtiert einen behinderten Sportler, der als Kind in Kolumbien ein Bein durch eine Landmine verlor. Mit dem Jurypreis wird «Brother, Move On» von Antshi von Moos geehrt. Der Kurzfilm handelt von Geeta, die in der indischen Hauptstadt Delhi einen Taxiservice von Frauen für Frauen anbietet. Die Übergabe der Preise im Gesamtwert von 10'000 Franken fand am Samstagabend in der Heiliggeistkirche in Bern statt.