Konzertdirektor kündigt Abgang an

«Es ist wie in einer Oper: Man muss am Anfang schon das Ende mitdenken», so Zuber. Er werde zum Zeitpunkt seines Abgangs zehn Jahre in Bern gewesen sein, und es sei sowohl für ihn selber wie auch für das Haus Zeit für einen Wechsel.

Wohin es den 52-Jährigen zieht und ob es bereits einen neuen Vertrag gibt, wollte Zuber nicht sagen. Dass er der Leitung eines Hauses, also einer Intendanz, grundsätzlich nicht abgeneigt ist, machte er vor einem Jahr deutlich: «Es interessiert mich, Kopf eines Hauses zu werden», sagte er damals in einem Interview.

Nachfolge noch unklar

Wer bei Konzert Theater Bern auf Zuber folgt, ist ebenfalls noch unbekannt. Die Aufgaben für die Nachfolgeregelung seien in Angriff genommen worden, heisst es vonseiten der Presseabteilung. Womöglich bedeutet die gestern kommunizierte Vakanz sogar eine Doppelvakanz: Auch der Vertrag von Mario Venzago, Chefdirigent des Berner Symphonieorchesters, dürfte auf Ende der Spielzeit 2020/21 auslaufen.

Wie KTB-Stiftungsratspräsidentin Nadine Borter vergangenen Dezember dem «Bund» sagte, wurde für die Nachfolge von Venzago bereits eine Findungskommission bestimmt. Denkbar, dass sie sich nun gleichzeitig auch mit der Wahl eines neuen Opern- und Konzertdirektors befassen wird. Schliesslich sind die beiden Posten eng miteinander verknüpft, wenn es darum geht, gemeinsam die Konzertprogramme zu erstellen. Zum jetzigen Zeitpunkt wollte man sich bei KTB aber nicht weiter zum genauen Vorgehen bei der Nachfolgeregelung äussern.

Klar ist nur, dass es die ersten gewichtigen personellen Entscheide in der Sparte Musik sein werden, die der designierte Intendant Florian Scholz begleiten wird. Der Deutsche übernimmt die künstlerische Gesamtleitung von Konzert Theater Bern auf die Spielzeit 2021/22 hin.