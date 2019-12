Klopp und Liverpool sind am Boxing Day gewarnt

Der frischgebackene Club-Weltmeister wurde letzte Saison nicht Meister, obwohl er an Weihnachten ebenfalls Leader war. Mit 4 Punkten Vorsprung auf Manchester City aber nicht so deutlich wie jetzt. Ende Januar folgte das Spiel gegen Leicester. Es ging 1:1 aus. Danach geriet der Liverpool-Motor ins Stottern.

In fünf Runden den Vorsprung verspielt

Klopps Team trat in den nächsten Spielen nicht mehr so sicher auf wie zuvor. Man spürte den Atem von Verfolger ManCity im Nacken. Bereits eine Runde später spielten die Reds nur 1:1 gegen West Ham United während die Mannschaft von Pep Guardiola Arsenal 3:1 schlug. Der Vorsprung schmolz auf 3 Zähler. Zwei Runden später lag Liverpool nur noch 1 Punkt vor Manchester City. Und wiederum zwei Runden später verlor Klopps Team die Tabellenführung an die Mannschaft von Guardiola. Nach dem dritten Unentschieden in den letzten fünf Spielen. In den letzten neun Runden der Meisterschaft gewann Liverpool wieder jedes Spiel. Weil dies auch Manchester City tat, blieb es Ende der Saison beim einen Punkt Rückstand von Liverpool.

In dieser Spielzeit soll der Einbruch nach dem Leicester-Spiel nicht stattfinden. Zumindest, wenn es nach Klopp und seinen Liverpool-Spielern geht. Schliesslich soll der erste Meistertitel seit 1990 für die Reds endlich Tatsache werden.

Das Spitzenspiel Leicester gegen Liverpool

Dritte Halbzeit – der Tamedia Fussball-Podcast



