Klimajugend will am Black Friday gegen «Konsum-Wahnsinn» demonstrieren

Gegen eine halbe Milliarde Umsatz in 24 Stunden: Der auch hierzulande immer beliebtere Black Friday dürfte 2019 gemäss Experten Rekorde brechen. Aus Sicht der Klimastreikenden hingegen ist der aus den USA importierte Brauch, der immer am Freitag nach Thanksgiving stattfindet, «Konsum-Wahnsinn auf Kosten der Umwelt». Die Bewegung ruft am kommenden Freitag deshalb zum weltweiten Klimastreik auf.