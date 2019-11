Klare Strukturen für Standplatz in Muri

Der Platz für Schweizer Fahrende in der Gemeinde Muri geht in die Mitwirkung. Das Areal im Gebiet Froumholz soll sowohl im Winter wie im Sommer zur Verfügung stehen. Das Landstück am Waldrand ist bereits seit 1994 als Platz für Fahrende eingezont.

Der Platz kann mit rund 15 Wohneinheiten belegt werden. Es würden für die Benützung «klare Strukturen» geschaffen, sagt Muris Gemeindepräsident Thomas Hanke (FDP). «Die Fahrenden haben mitgewirkt, und wir werden auf Benutzerseite über Ansprechpartner verfügen.» Die Gemeinde wird für Kontrolle und Unterhalt zuständig sein. Zwar ist die Planung für den Platz in Muri nun weiter fortgeschritten, es gibt aber ein ungelöstes Problem. Die Zufahrt von der Hauptstrasse nach Allmendingen erfolgt durch den Wald. Der Grundeigentümer hat sich bisher geweigert, den Weg für die Fahrenden zur Verfügung zu stellen.