Kein «Gurtenbier» mehr am Gurtenfestival

Sich am Gurtenfestival 2020 ein «Gurtenbier» bestellen? Das ist nun Geschichte. Ab 2020 werden die Brauerei Eichhof als Hauptsponsor und die regionale Brauerei Felsenau als Sponsor auf dem Berner Hausberg auftreten. In Zukunft werden also am Gurtenfestival zwei verschiedene Biere ausgeschenkt. Die neuen Bierlieferanten sollen mehr Varietät und Regionalität bieten, wie es in der Mitteilung heisst.