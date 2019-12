Kanton Bern beantragt Verbot von Chlorothalonil

Die Kantonsregierung beantragt nun, wie sie mitteilt, dass der Bund so rasch wie möglich die Zulassung von Chlorothalonil aufhebt. Er soll zudem sofort ein landesweites Verkaufs-, Aufbrauchs- und Verwendungsverbot für Pflanzenschutzmittel erlassen, die Chlorothalonil enthalten.

In landwirtschaftlich intensiv genutzten Gebieten können die Abbaustoffe des Pflanzenschutzmittels Chlorothalonil nachgewiesen werden. Diese Stoffe gelten als potenziell gesundheits­gefährdend. Im Kanton Bern sind insbesondere die Trinkwasserfassungen im Seeland und im Oberaargau betroffen (hier lesen Sie, wie im Sommer zu hohe Werte des Pestizids gemessen wurden). In der Europäischen Union ist Chlorothalonil bereits verboten, in der Schweiz darf es jedoch weiterhin verwendet werden.

Grosse Verunsicherung in der Bevölkerung

Diese Situation sorge für grosse Verunsicherung in der Bevölkerung, heisst es in der Mitteilung des Kantons. Der Regierungsrat sei besorgt darüber. Diese Besorgnis wird im Grossen Rat geteilt, der am 27. November 2019 eine Motion überwiesen hat, die Massnahmen für sauberes Trinkwasser fordert. Der Regierungsrat stellt Bundesrat Parmelin deshalb den Antrag, «im Interesse der Schweizer Bevölkerung zu handeln und Chlorothalonil zu verbieten».