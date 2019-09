Ja-Sager und Nein-Sager beim Organspenden

Nichts spricht dagegen, in dieser Kolumne auch sehr ernste Fragen wie diejenige nach Transplantation und Organentnahme zu behandeln. Der Zuschrift eines Lesers entnehmen wir, dass wir auch in diesem Bereich als zuständiges Organ angesehen werden. Herr Schmid bezieht sich auf einen Ethiker, der im «Bund» vom 14. September darüber räsoniert hat, ob zukünftig Organe entnommen werden dürfen, wenn der Verstorbene dies nicht explizit abgelehnt hat. Man spricht von einer Widerspruchslösung. «Er begründet seine Unterstützung des Vorschlags unter anderem damit, dass es für den Staat wesentlich einfacher sei, ein Verzeichnis der Nein-Sager zu organisieren als ein Verzeichnis der Ja-Sager.» Trotz angestrengter Behandlung mit dem dafür vorgesehenen Organ (Gehirn) fand Herr Schmid keine befriedigende Antwort. Die Frage an uns ist formell eine Art Urfrage: «Warum genau ist das so?»