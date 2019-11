«Von Graffenried hat keine Stimme»

Herr Emch, Sie haben als Wirtschaftsvertreter erfolgreiche Projekte mit der Stadt lanciert. Nun kritisieren Sie aber die Zusammenarbeit. Warum?

Es gibt ein Malaise im Bereich Verkehr. Die Wirtschaft und der Gewerkschaftsbund haben da einst die Initiative ergriffen und eine Aussprache mit der Stadt verlangt. Das hat zum Verkehrskonzept in der Altstadt geführt. Später wurden wir aber vor Fait accomplis gestellt. Plötzlich wurde zum Beispiel auf der Lorrainebrücke oder an der Schwarztorstrasse der Verkehr gedrosselt. Dabei gingen wir davon aus, dass auch Projekte ausserhalb der Innenstadt zuerst mit uns diskutiert würden. Mit jeder unangekündigten Temporeduktion ist das Vertrauen in die Stadt aber weiter geschwunden.