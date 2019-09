Insel-Gruppe hält an allen Spitalstandorten fest

Die Insel-Gruppe hat die Standortstrategie 2024 der Stadt-Land-Spitäler festgelegt: Alle bisherigen Standorte in Bern, Münsingen, Belp, Aarberg und Riggisberg werden weiterbetrieben, wie das Unternehmen am Donnerstagmorgen mitteilte.

Das Berner Tiefenauspital und die Landspitäler Aarberg, Münsingen und Riggisberg fokussieren auf die wohnortsnahe Grundversorgung, ambulante Angebote und die Rehabilitation.

Im Tiefenauspital wird ein Rehabilitationsangebot entwickelt, das allen Spitälern der Gruppe zur Verfügung stehen soll. In Aarberg soll die Altersmedizin durch die Vernetzung mit Alters- und Pflegeheimen gestärkt werden. In Riggisberg wird die Neuro-Rehabilitation mit zusätzlichen Plätzen ausgebaut. In Münsingen verzichtet die Insel-Gruppe auf einen Neubau, in Belp will sie die Geriatrische Rehabilitation ausbauen.