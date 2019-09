«Identifikationen spielen sich im Kopf ab»

Und in der Schweiz hätten Sie die Begründung weggelassen?

Ja. Und zwar nicht, weil Schweizer autoritätshöriger sind, gar nicht. Sondern weil es uns aus den genannten Gründen wohl leichter fällt, Regeln zu akzeptieren.

Machen die Österreicher eigentlich auch Witze über die Schweizer, so wie es bei uns Österreicher-Witze gibt?

Soweit mir bekannt ist, gibt es keine institutionalisierten Schweiz-Witze. Was sich manchmal einstellt, ist ein gewisser Jö-Effekt.

«Personen sind nicht nur mit sich selber identisch, sondern haben auch einen Sinn für ihre Identität.»

Selbst in Österreich?

Selbst in Österreich. Der monarchische Hintergrund und die höfische Kultur befördern einen Hang zu grossen Gesten, der uns Schweizern fremd ist. Bei uns sind ja selbst Spitzenpolitiker in grossen Momenten unglaublich trocken, wir geben uns bescheiden und machen uns klein. Das hat für Österreicher manchmal etwas Niedliches. Da gibt es schon Unterschiede, obwohl es ja, sobald man aus Wien raus ist, viele Ähnlichkeiten zwischen den beiden Ländern gibt, etwa die starke ländliche Orientierung.

Darf man denn in dieser generalisierenden Art über Länder reden, oder ist so was letztlich Quatsch?

Kategorisierend über andere zu sprechen – oder zunächst mal: zu denken –, das ist nicht das Problem. Die Frage ist, wie und wann ich es mache. Es gibt zwei Dinge, die ich schwierig finde. Das erste sind die Übergeneralisierungen und Festschreibungen, die stattfinden. Also nicht: In der Tendenz unterlaufen Österreicher Regeln eher als Schweizer. Sondern: Als Österreicherin bist du so und so. Wenn es zu dieser Art von Identitätszuschreibung kommt, finde ich das problematisch. Denn damit sind oft Aussagen über die Zugehörigkeit verbunden: «Du gehörst zu uns.» Und häufiger: «Du gehörst nicht zu uns.»

Und der zweite Punkt?

Das Zweite, was heikel ist: Wenn wir in Anwesenheit eines Betroffenen nicht erst einmal zuhören und verstehen wollen, sondern über den anderen sprechen. Das ist es, was ich in meinem Buch als Kränkungspotenzial von Identitätszuschreibungen bezeichne. Dieses Kränkungspotenzial besteht nicht nur darin, dass ich etwas sage, was nicht stimmt – es kann ja stimmen –, sondern dass der andere nicht selber sagen kann, wie er sich sieht.

Warum ist das so wichtig?

Das hängt mit dem zusammen, was ich vorhin gesagt habe: Personen sind, anders als andere Dinge, nicht nur mit sich selber identisch, sondern haben auch einen Sinn für ihre Identität. Dieses Bewusstsein ist ganz wesentlich dafür, eine Person zu sein. Wir bezeichnen als Personen genau jene Dinge, von denen wir denken, dass sie selber sagen können, was sie ausmacht und welches ihre wesentlichen Eigenschaften sind. Darum ist es auch so heikel, einem anderen eine Identität zuzuschreiben, gerade im direkten Miteinander. Zwar können wir über eine andere Person nachdenken und natürlich eine Meinung von ihr haben. Aber eigentlich ist sie es, die darüber zu befinden hat, wer oder was sie ist. Vielleicht weiss sie die Antwort nicht mal besser, denn der Begriff, den jemand von sich selber hat, ist nicht immer der richtige. Aber selbst dann ist das Bild, das eine Person von sich hat, höher zu gewichten als die Einschätzung durch Dritte.

«Wenn Eltern sich einmischen, dann sollten sie das so tun, dass sie dem Kind seine Artikulationsmöglichkeit lassen.»

Es steht uns zu, uns selbst zu beschreiben.

Es steht uns zu, weil es für uns wichtig ist, ob wir uns so oder anders sehen. Die Autorität, die wir dabei in Anspruch nehmen, hat nichts damit zu tun, ob unsere Selbstbeschreibung zutreffender ist als die Beschreibung durch andere.

Wir haben eine Art Deutungshoheit?

Ja, und der eine Grund dafür ist die erwähnte existenzielle Dimension der Auseinandersetzung mit der eigenen Identität. Der andere: Diese Auseinandersetzung hat etwas Emanzipatorisches. Wenn es mir ein Dritter abnimmt herauszufinden, was ich bin und was nicht, dann nimmt er mir auch eine Entwicklungsmöglichkeit weg. Das ist sogar im Umgang von Eltern mit ihren Kindern heikel. Kinder müssen lernen, selber zu artikulieren, wer sie sind, selbst wenn es die Eltern vielleicht besser wissen.

Ein Laissez-faire?

Es geht nicht darum, dass die Eltern sich nicht einmischen dürfen. Aber wenn, dann sollten sie das so tun, dass sie dem Kind seine Artikulationsmöglichkeit lassen. Es ist eben oft so, dass das Reden über Identität nicht in einer tentativen Art und Weise geschieht, sondern in einer definitiven.

Reden wir über das Kernthema des Buches: Der leicht schnippische Titel suggeriert, dass Sie den Begriff der kulturellen Identität infrage stellen. Aber wenn Personen über wesentliche Eigenschaften, einen Wesenskern, verfügen und die Deutungshoheit über ihre Identität haben, warum sollte das nicht auch auf Gemeinschaften – Länder, Volksgruppen, Nationen – zutreffen?

Ich unterscheide zwischen zwei Gebrauchsweisen des Begriffs. Man kann sagen: Wenn Identität mit der Existenz von Dingen zu tun hat und es Kulturen gibt, dann haben diese auch eine Identität, genauso wie das Glas, das mit sich identisch ist. Das halte ich durchaus nicht für eine a priori sinnlose Verwendung des Begriffs. Allerdings sind Kulturen komplexe, nicht immer eindeutig abgrenzbare Gebilde, weshalb wir uns sehr schwertun damit, die Kriterien zu definieren, wann etwas zur Identität einer Kultur gehört.