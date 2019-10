«Ich bin die Frau Picasso»

Die historische Korrektur ist in vollem Gange: Tote und lebende, meist sehr alte Künstlerinnen werden wiederentdeckt, geehrt, neu eingeschätzt und nachträglich in den Kunstkanon unter die bereits bekannten männlichen Namen eingefügt. Mittlerweile sind es ihrer so viele, dass man die Übersicht verlieren kann: Von Hilma af Klint und Lee Krasner über Carmen Herrera bis zu Judith Bernstein oder Etel Adnan sehen wir eine lange Reihe der unterschätzten Künstlerinnen in den Fokus der Aufmerksamkeit rücken. Sie alle weisen Werke vor, welche jenen ihrer männlichen Kollegen in nichts nachstehen und die dennoch über lange Jahre marginalisiert wurden.