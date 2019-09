Heisse Big Mama

Auch bei Sonnenschein am nächsten Tag sehen die nächtlichen Besucher mit ihrem eleganten hellbraunen Fell und dem schwarz-weiss gestreiften Kopf zauberhaft aus. Es sind Oryxantilopen, die mit wenig Wasser auskommen und im Schädel eine aussergewöhnliche Luftkühlung nutzen, sodass sie perfekt an Hitze und Trockenheit angepasst sind. Kein Wunder, dass sie zum Nationaltier Namibias erkoren wurden. Sie gelten als anspruchslos und zäh. Tatsächlich könnten Oryxantilopen gemeint gewesen sein, als in historischen Quellen Einhörner mit paarigen Hufen beschrieben wurden.

Allerdings tragen sie in der Realität zwei stattliche Hörner. Eine Fahrstunde ausserhalb von der Lodge gehen gerade zwei Böcke damit aufeinander los. Die Besuchergruppe beobachtet den Kampf aus sicherer Entfernung. Dass dabei auch mal ein Horn abbrechen kann, sei nicht ungewöhnlich, erklärt Matheus.

Versammlung im Etosha-Nationalpark – Wasser ist rar. Foto: Getty Images/EyeEm

Der Guide verrät den Touristen die Geheimnisse der Wüste, und zwar nicht irgendeiner Wüste, sondern der Namib. Das Wort aus der Sprache der Damara bedeutet «leerer Platz». Leer ist es hier schon seit mindestens 55 Millionen Jahren. Die Namensgeberin für Namibia ist nicht nur die älteste Wüste der Welt, sondern auch eine der extremsten. Und ein Touristen­magnet.

Über 1,5 Millionen Gäste besuchen Namibia pro Jahr, Tendenz steigend. Etwa 20 Prozent der Besucher kommen aus Europa. Namibia fördert den Ökotourismus und bindet die lokale Bevölkerung mit ein. Seit 1990 – nach der Unabhängigkeit von den südafrikanischen Besatzern – hat Namibia eine eigene Verfassung. Darin verankert ist auch der Naturschutz.

Der Namib-Naukluft-Park ist der grösste Nationalpark Afrikas und umfasst eine Fläche von 49768 Quadratkilometern, die gesamte Schweiz hätte darin Platz. Ausflüge finden hier – zumindest in den europäischen Wintermonaten – nur am frühen Morgen und am Abend statt. Nachmittags halten sich die Gäste der Lodge an erfrischenden Getränken fest, plumpsen regelmässig in den überraschend kühlen Pool und schauen alle Stunde mal aufs Thermometer, um ein Beweisfoto an die frierenden Verwandten auf der Nordhalbkugel zu schicken. Der Rekord an diesem Novembernachmittag: 47,8 Grad Celsius – im Schatten.