Der Nachrutscher verhindert eine Frauenmehrheit

Wäre es also nicht an der Zeit gewesen, neuen Kräften in der BDP Platz zu machen? So wurde etwa die ehemalige Telebärn-Moderatorin Michelle Renaud auf den zweiten Ersatzplatz gewählt. Würde Siegenthaler verzichten, könnte Renaud nachrutschen. «Das war für mich keine Option», sagt Siegenthaler. Er sei mitten in der Arbeit und voll motiviert. So etwa in der Finanzkommission des Nationalrats. Siegenthaler ist zuversichtlich, dass er seinen Sitz behalten kann, obwohl die BDP die Fraktionsstärke verloren hat. Da stünden nun Verhandlungen mit anderen Parteien an, die Sitze in der Finanzkommission seien aber nicht besonders begehrt.

Doch keine Frauenmehrheit

Dass Siegenthaler nachrutscht stoppt auch den Vormarsch der Berner Frauen im Nationalrat: In der Berner Abordnung herrscht damit nämlich plötzlich doch Geschlechter-Gleichstand. Am Sonntagabend zählte die Berner Abordnung noch 13 Frauen und 11 Männer. Eine der neu gewählten Nationalrätinnen: Beatrice Simon. Die volksnahe Regierungsrätin kandidierte ebenfalls für den Ständerat, wo sie aber am Sonntag deutlich unter den Erwartungen blieb und nun auch auf den Nationalratssitz verzichtete.

Ersatzplatz-BDP-Mann Heinz Siegenthaler musste auch sonst schon einige Enttäuschungen verkraften. Er wurde nun als Nationalrat schon zum zweiten Mal nicht im Amt bestätigt. Zudem musste er 2014 als Präsident der bernischen BDP die krachende Niederlage bei den Grossratswahlen erklären.