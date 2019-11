Halloween führt zu Festnahmen

In der Halloween-Nacht sind bei der Berner Kantonspolizei rund 50 Meldungen eingegangen, die meisten aus der Region Biel. Oft ging es um Eierwürfe, doch wurden Polizeiautos auch mit Steinen und Pyrotechnika angegriffen.

Bereits am späten Donnerstagnachmittag führte die Kantonspolizei in der Stadt Biel diverse Personenkontrollen durch, wie sie am Freitag mitteilte. Dabei stellte die Polizei auch einen Laserpointer sowie Baseballschläger sicher.

Pyrotechnika gegen Polizei

Gegen 22.00 Uhr griff die Polizei ein, als eine grössere Gruppe beim Gurzelenparkplatz Sachbeschädigungen an einem Fahrzeug verübte. Als Reaktion wurden Pyrotechnika gegen ein Polizeifahrzeug geworfen. Zudem flogen wenig später in der Innenstadt Steine gegen Polizeiautos. Die Einsatzkräfte setzten mehrfach Gummischrot ein.