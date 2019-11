Gewünscht sind eigene Fahrbahnen für Bus und Tram

Die Pläne der Stadt entsprechen dem Wunsch von Bundesrätin Simonetta Sommaruga (SP) nach sogenannten Mobilitätshubs: dezentrale Bahnhöfe, die mit attraktiven Umsteigemöglichkeiten als Drehscheiben für den öffentlichen Verkehr dienen.

«Umsteigen geht im Wankdorf viel einfacher»

Im «Stadtgespräch» diskutieren Leserinnen und Leser über ihre persönlichen Erfahrungen aus dem Pendleralltag und die Chancen von Mobilitätshubs im Wankdorf und in Ausserholligen. Viele begrüssen die Pläne. Mirjam Zingg-Kurzen aus Konolfingen beispielsweise benützt den Bahnhof Wankdorf bereits heute zum Umsteigen. Das gehe dort viel einfacher und schneller als am Hauptbahnhof.

«Bund»-Leser und SP-Grossrat David Stampfli schreibt in seinem Beitrag, dass es mit dem Ausbau der Bahnhöfe allein nicht gemacht sei. Es brauche zusätzlich auch eine bessere Verknüpfung der unterschiedlichen Transportmittel. Ausbaumöglichkeiten sieht er beim 11er-Bus: «Eine direkte Anbindung der Linie 11 an den Bahnhof in Ausserholligen würde die ÖV-Erschliessung des Inselspitals, des grössten Arbeitgebers des Kantons Bern, erheblich verbessern.» Heute verkehrt der Bus nur bis zur Haltestelle Holligen.

Eine Durchmesserlinie für Bern?

Philipp Fahrni aus Muri wünscht sich zur Entlastung des Hauptbahnhofs eine Durchmesserlinie. Dadurch würden gewisse Züge nur noch an den beiden Mobilitätshubs im Wankdorf und in Ausserholligen halten. Zusätzlich zum Bahnhof Bern hätten die Pendler so zwei alternative Zusteigemöglichkeiten.

Gar einen dritten Hub, in Ostermundigen, will Andi Kronawitter. Und zwar mit einem «vergleichbaren Angebot an Geschäften, Restaurants und Dienstleistungen wie im Hauptbahnhof», da dieser sonst kaum entlastet werde.

Grosses Potenzial sehen die «Bund»-Leserinnen und -Leser in der Entflechtung der Pendlerströme in der Innenstadt. Florian Wissmann wohnt seit mehr als 15 Jahren in Ostermundigen und pendelt täglich mit dem Bus nach Köniz und zurück. Ihn «nervt», dass er jeden Tag mit dem Bus im selben Stau steht wie die Autofahrer, welche «die Strassen verstopfen und allein in einem Auto sitzen». Seine Lösung: separate Fahrbahnen für Bus und Tram. In Bern sei das aber kaum realisierbar: Rot-Grün kämpfe um jeden Baum und Mitte-rechts um jeden Parkplatz, da habe es für nichts anderes mehr Platz.