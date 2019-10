Sie bleibt auch im Rat eine Aktivistin

«Tamara, mein einziger Lichtblick!» – Dann Umarmung und Gratulation. Der Ausruf kommt von Ueli Egger, Co-Präsident der SP Kanton Bern, als er am Sonntagabend in der Wandelhalle des Berner Rathauses Tamara Funiciello in die Arme schliesst. Dann Entsetzen. Zu diesem Zeitpunkt ist soeben klar geworden: Die SP verliert die Sitze von Adrian Wüthrich und Corrado Pardini, zwei Männer, beides Gewerkschafter. Eine Neue schafft dafür die Wahl, eine Frau: Tamara Funiciello, 29-jährig, ehemalige Juso-Präsidentin, Aktivistin, Feministin, ebenfalls Gewerkschafterin.