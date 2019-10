Formel-E-Organisatorin in Geldnot

Die Veranstalterin des im Juni durchgeführten E-Prix-Rennens kann ihre Rechnungen nicht mehr bezahlen. Schuld am «Zahlungsverzug» seien «Kostenüberschreitungen, welche nicht die Organisatorin zu verantworten habe, und der finanzielle Schaden aus den Sachbeschädigungen infolge der Demonstration vor dem Rennen». Dies steht in einem Brief der Veranstalterin Swiss E-Prix an einen Gläubiger, welcher der «Berner Zeitung» vorliegt.