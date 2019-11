«Flüchtlinge sind arbeitsfähig»

Kathrin Buchmann, Geschäftsleiterin Kirchliche Kontaktstelle für Flüchtlingsfragen.

Sie veranstalten am Freitag in Bern die erste Jobmesse, die Geflüchtete und Arbeit- gebende zusammenführen soll. Was erhoffen Sie sich davon? Die Idee, eine Messe zu organisieren, haben wir von einer ähnlichen Organisation aus Deutschland abgeschaut. Unternehmen und Geflüchtete zusammenbringen und möglichst viele Arbeitsstellen vermitteln – das ist die Aufgabe der Jobmesse. Wir wollen besonders mit grossen Firmen in Kontakt kommen. Diese auf uns aufmerksam zu machen, ist gar nicht so einfach. Bisher arbeiten wir vor allem mit kleineren zusammen.

Fehlt bei grossen Unternehmen das Interesse? Das stimmt so nicht. Ich denke, kleine Unternehmen sind regional verankert, haben kürzere Entscheidungswege und sind somit wohl auch näher an den Menschen.

Überwiegen bei den Arbeitgebern die Vorurteile? Nicht nur. Wir stellen vor allem fest, dass viele nicht informiert sind. Sie wissen nicht, ob die geflüchtete Person arbeiten darf und vor allem, ob sie nicht wieder gehen muss. Wir engagieren uns für Menschen, die einen B-Ausweis haben, also anerkannte Flüchtlinge sind, oder vorläufig Aufgenommene mit F-Ausweis. Das sind Menschen, die hier arbeiten können, sollen und vor allem wollen.

Welche Annahmen sind denn falsch? Zum Beispiel dass vorläufig Aufgenommene wieder gehen müssen, trifft selten zu. In 80 Prozent der Fälle bleiben Menschen mit einem F-Ausweis langfristig in der Schweiz. Darum bezweifle ich auch, ob die Bezeichnung «vorläufig aufgenommen» so richtig ist. Ich kann mir vorstellen, dass diese Worte für viele Chefs mental abschreckend wirken. Dieses Etikett bremst die Integration massiv.

Werden Flüchtlinge unzureichend unterstützt? Es geht ja nicht primär darum, dass man sich um sie kümmern muss. Begleitung ist wichtig, und die wird auch hinreichend vom Kanton übernommen. Aber man müsste in der Arbeitsmarktintegration besser koordinieren.