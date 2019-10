Firmenbesteuerung muss fairer werden

Was spricht im Zeitalter der Digitalisierung gegen eine Abkehr vom bisherigen Prinzip der Sitzlandbesteuerung? Eigentlich nichts, ausser dem aus der Schweiz abfliessenden Steuersubstrat. Unternehmen sollen ihre Steuern dort bezahlen, wo sie ihre Geschäfte tätigen. Insbesondere die Betreiber weltumspannender Onlineplattformen wie Amazon, Facebook und Google sind aber vielerorts faktisch steuerbefreit, weil sie zur Abwicklung ihrer Geschäfte eben keine physische Präsenz benötigen. Dass die OECD hier versucht gegenzusteuern – und das in Abstimmung mit über 130 Ländern –, ist nicht nur legitim, sondern zwingend geboten.

Auch die zweite angestrebte Neuerung, die Einführung globaler Mindeststeuersätze für Firmen, ist ein Schritt hin zu mehr Fairness. Vom heutigen zwischenstaatlichen Steuerwettbewerb profitieren in erster Linie hochprofitable Konzerne und einige wenige kleine Länder – alle anderen stehen im Regen. Die in Bundesbern kursierende Kurzschlussformel, ohne Steuerwettbewerb kehre um uns herum der finanzpolitische Schlendrian ein, zeugt von nicht unerheblicher Arroganz. Vielmehr ist es doch so: Gelangen Staaten dank fairerer Besteuerung zu höheren Einnahmen, bietet sich ihnen die Chance zu vermehrten Investitionen in Bildung, Gesundheit und Infrastruktur. Darauf, nicht auf Steuern sollte der internationale Standortwettbewerb abzielen.