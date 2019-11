«Es gibt auch für Michael Aebersold keine Wahlgarantie»

Die SP Schweiz kämpft derzeit gegen ihren Niedergang. Das könnte sich bei den nächsten Berner Gemeinderatswahlen auch in der Stadtregierung niederschlagen: Falls sich die Bürgerlichen bis dahin auf eine gemeinsame Liste einigen, ist ihnen ein zweiter Sitz in der Regierung praktisch sicher. Dass die SP dabei den Sitz von Ursula Wyss verlöre, scheint in diesem Szenario am wahrscheinlichsten. Nachdem die SP bei den letzten Wahlen bereits das Stadtpräsidium verloren hatte, wäre sie nun erstmals seit 1992 nur noch mit einem Sitz vertreten. Nun äussert sich Co-Präsident Daniel Rauch zur schwierigen Ausgangslage der Stadtberner SP.