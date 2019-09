Erster Familienausflug von Harry und Meghan in Südafrika

Der erste Tag ihrer Mehr-Länder-Tour begann in Kapstadt, einschliesslich eines Besuchs in einer Kirche, die ein Projekt beherbergt, in der Selbstverteidigungsklassen für Kinder angeboten werden und junge Mädchen ein «weibliches Empowerment»-Training erhalten.

Botswana als Zufluchtsort

Ab heute wird Meghan in Südafrika bleiben, während Harry sich alleine auf den Weg nach Botswana, Angola and Malawi macht. In Botswana angekommen, redete Harry heute darüber, wie das Land ihm nach Dianas Tod Zuflucht bot: «Ich kam 1997 oder 1998 hierher, direkt nachdem meine Mutter gestorben war. Es war ein schöner Ort, um von allem wegzukommen. Ich fühle mich tief verbunden mit diesem Ort und mit Afrika».