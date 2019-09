Erdbeben erschüttern Albanien – Dutzende Verletzte

Das heftigste Beben hatte nach Angaben der US-Erdbebenwarte USGS eine Stärke von 5,6 und ereignete sich kurz nach 16 Uhr mitteleuropäischer Zeit am Samstag. Das Zentrum des Bebens lag demnach sechs Kilometer nördlich der Hafenstadt Durrës in einer Tiefe von zehn Kilometern. Wenige Minuten später kam es laut USGS in derselben Region, die westlich der albanischen Hauptstadt Tirana liegt, zu einem weiteren Beben der Stärke 5,1. Gegen 18.10 Uhr folgte den Angaben zufolge ein Beben der Stärke 4,7.

Estimated population in the felt area: 2.1 millions inhabitants pic.twitter.com/DlBWCNFQw9 — EMSC (@LastQuake) September 21, 2019

Laut dem European-Mediterranean Seismological Centre (EMSC) war der stärkste Erdstoss für 2,1 Millionen Menschen zumindest potenziell wahrnehmbar.

Medien zufolge lösten die starken Beben Panik in Tirana und Durrës aus. Die Erdstösse waren auch in den Nachbarländern Montenegro und Nordmazedonien zu spüren, wie es in Medienberichten aus den beiden Ländern hiess.