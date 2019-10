Entschuldigung, wo bitte sind die Hoden?

Die Antwort scheint einfach. Wer über grundlegende Kenntnisse zur Beschaffenheit des männlichen Körpers verfügt, weiss, dass der Hoden so ungefähr in der Mitte des Mannes angebracht ist, wo er in zweckdienlicher Nachbarschaft mit dem Penis lebt. Wo sollte er auch anders sein? Denn er ist nicht sehr mobil, da er bloss über einen sehr eingeschränkten Bewegungsradius verfügt. Daraus ist zu schliessen, dass die Aktivität seines Trägers keinen Einfluss auf den Standort des Hodens hat. So ist er während des Radfahrens also nicht etwa plötzlich am Rücken oder am Ellbogen zu verorten.

Gerade weil der Hoden derart mit seiner körperlich angestammten Stelle verwachsen ist, kommt es beim Radfahren zu einem unerbittlichen Revierkampf mit dem Sattel. Und nun wird es spannend. Denn weil der Sattel ein wahrlich unbequemer Kerl ist, scheut er keine Gelegenheit, mächtig Druck auf den Hoden auszuüben. Das bleibt nicht ohne Konsequenzen für des Hodens Besitzer. Wie diverse Umfragen unter Radrennfahrern zeigen, gibt es immer wieder Beschwerden über ein unangenehmes Taubheitsgefühl im Testikel.

Diese Taubheit wiederum kann unerhörte Nebenerscheinungen mit sich bringen. Denn wie Forschungen ergeben haben, kann sie einen schlechten Einfluss auf die Qualität der Spermien haben. Wessen Hoden also übermässigen Kontakt zu drückenden Sätteln pflegen, läuft in Gefahr, sich nicht mehr ergebnisorientiert am Fortpflanzungsprozess beteiligen zu können. Deshalb ist davon auszugehen, dass der Radfahrer, über längere Zeit gesehen, von der Evolution aus dem Verkehr genommen wird.

Gehen Sie uns mit weiteren Fragen auf den Sack: askforce@derbund.ch