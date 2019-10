Engländer verspotten Xhaka und Lichtsteiner

Nur ist nun niemand mehr da, um den Freistoss zu treten. Also rennt Xhaka zurück und will zuerst Lichtsteiner flach anspielen. Da die Dänen aber gut sortiert sind auf der Aussenbahn, flankt der Mittelfeldspieler den Ball vors Tor. Im Zentrum zeigen sich die Schweizer irritiert von der Variante und müssen ihre Laufwege neu timen. Die Dänen können den Ball ohne Mühe klären.

Xhaka steht bei Arsenal schon länger in der Kritik

Die zwei Schweizer Nationalspieler waren in der vergangenen Saison noch Teamkollegen bei Arsenal. Der 35-jährige Stephan Lichtsteiner wechselte diesen Sommer von der Premier League in die Bundesliga zu Augsburg, nachdem sein Vertag bei den Gunners nicht verlängert worden war. Granit Xhaka wurde vor kurzem zum neuen Captain des Teams gewählt, steht aber seit geraumer Zeit in der Kritik. Nicht nur bei den Fans muss er unten durch – auch die Medien haben sich auf ihn eingeschossen. Die missglückte Freistossvariante ist deshalb wie ein gefundenes Fressen für die Engländer. Die britische «Sun» titelte: «Xkaka und Ex-Arsenal-Kollege Lichtsteiner blamieren sich mit verpfuschter Freistossvarinate.»

Böse Kommentare im Netz

Über Twitter mussten die beiden hämische Kommentare über sich ergehen lassen. Vor allem von Seiten der Gunners-Fans. Ein Nutzer schrieb: Mein vier Jahre altes Kind hat gerade die Szene gesehen und gefragt, wieso die beiden über den Ball rennen, ohne ihn zu spielen. Ein anderer meinte höhnisch: «Die beispielhaften Captains.» Einige Arsenal-Anhänger waren sich gar einig darüber, nun den Grund für die verpasste Champions-League-Qualifikation gefunden zu haben.

Die Aktion der Schweizer wurde auf der Social-Media-Plattform auch mit einem völlig verunglückten Spielzug in der NFL verglichen. Den missraten Trick zeigten die Indiana Colts gegen die New England Patriots am 19. Oktober 2015.

That's up there with this pic.twitter.com/hPaW1igxmW — Nedim Ali-Mehmet (@nedim_1992) October 13, 2019

Doch nicht alle Kommentare waren negativ. Ein Fan erinnerte sich an Xhakas Lattenknaller aus der 14. Minute des Spiels gegen Dänemark und meinte: «Es wird nicht lange dauern bis Xhaka bei Arsenal abliefert. Sein Schuss an die Latte war ein Hammer.» Der sensationelle Schlenzer wurde in der 14. Minute von Goalie Kaspar Schmeichel noch besser an die Torumrandung gelenkt.

