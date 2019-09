Eine Frau gegen Trump

Es ist also ein grosser Schatten, aus dem Kristalina Georgiewa treten muss, ein zu grosser, wie manche schon bei ihrer Nominierung gemäkelt haben. Doch Vorurteile sind unangebracht, denn die Bulgarin bringt viele Qualitäten mit: Sie ist, anders als Lagarde, studierte Ökonomin, kennt als langjährige Topmanagerin der Weltbank alle Fallstricke, gilt als offen, gradlinig und kompetent und hat sich bisher in allen Jobs als Kämpferin für Klimaschutz und Geschlechtergerechtigkeit hervorgetan. All das kann der IWF gut gebrauchen.

Eignung und Herkunft

Der Zeitpunkt allerdings, zu dem Georgiewa ihr Amt antritt, könnte schwieriger kaum sein. Der Multilateralismus liegt am Boden, demoliert von Autokraten, die ihren Völkern weismachen wollen, die Zukunft liesse sich mit einer Reise in die Vergangenheit gewinnen, mit Mauern und Nationalismus statt mit Gemeinsinn und Zusammenarbeit. All diese Heilsprediger profitieren davon, dass demokratische Politiker Globalisierungs-, Job- und Identitätsängste jahrzehntelang als eine Art Naturgesetz abtaten, statt den Wandel zu gestalten.

Es ist entscheidend, ob die Menschen den IWF eher als Hilfe oder als Hindernis ansehen.

Der IWF war lange Teil dieser Maschinerie, aber mit dieser Tradition hat der Fonds längst gebrochen, er behandelt Staaten nicht mehr als Bittsteller und vermeidet allzu brutale Reformauflagen. Georgiewa muss diesen Umbau weiter vorantreiben, ohne dabei die Kernaufgabe des IWF, die Förderung von Finanzstabilität und Wohlstand, aus den Augen zu verlieren. Es ist entscheidend, ob die Menschen in aller Welt den IWF bei der Bewältigung ihrer Probleme eher als Hilfe oder als Hindernis ansehen.

Für manche haftet Georgiewa der Makel an, dass sie ein Produkt jenes Deals zwischen der EU und den USA ist, wonach der IWF-Chef stets aus Europa kommt und der Weltbankpräsident immer ein Amerikaner sein muss. Und tatsächlich: In einer idealen Welt sollte allein die Eignung eines Kandidaten ausschlaggebend sein, nicht seine Herkunft.

Aber so funktioniert Personalpolitik nicht, erst recht nicht in einer Zeit, da einige der wichtigsten Regenten der Welt alle Entscheidungen mitnichten am Allgemein-, sondern allein an ihrem privaten Wohl ausrichten. Es wäre daher naiv, ja geradezu gefährlich gewesen, hätten die Europäer ausgerechnet jetzt auf ihr Vorrecht verzichtet.