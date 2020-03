Ein Lifting für die grösste Berner Burgruine

Die «Grasburg» ist die grösste Burgruine des Kantons Bern – sie gehört gehört seit 1894 der Stadt Bern, obschon sie in der Gemeinde Schwarzenburg liegt. Die Ruine gilt als Kulturgut von nationaler Bedeutung. Witterungseinflüsse und Felsabbrüche haben der Ruine zugesetzt. Nun sollen an sämtlichen Burgmauern Steine repariert oder ersetzt werden, zudem muss der Fels, auf dem die «Grasburg» thront, stellenweise stabilisiert werden, wie die Berner Stadtregierung am Montag mitteilte.