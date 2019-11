Ein kleines, kauziges Welttheater

Jüngst ist der erste Gletscher von der Karte verschwunden. Eine grüne Welle hat das Parlament geflutet, und Woche für Woche demonstriert die Jugend fürs Klima: Der Klimawandel ist ein heisses Thema. Es wäre ein Leichtes gewesen, den Roman von Arno Camenisch als Stück zur Klimadebatte zu inszenieren. Vom Klimawandel handelt «Der letzte Schnee» zwar auch. Es ist Winter, und das weisse Pulver bleibt aus. Das Radio meldet die Messwerte: 15 Grad in Chur, 14 Grad in Disentis, 8 Grad in Pontresina, und auf dem Piz oben sind es lediglich wenige Grad unter null. Die Gletscher glänzen, und eine Gletscherzunge bricht ab, das schon. Doch im Text von Arno Camenisch geht es um mehr.