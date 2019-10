Domingo gibt Leitung der Oper von LA auf

«Jüngste Anschuldigungen, die gegen mich in der Presse vorgebracht wurden, haben eine Atmosphäre geschaffen, in der meine Fähigkeit beeinträchtigt wurde, dieser Kompanie, die ich so sehr liebe, zu dienen», begründete der 78-Jährige am Mittwoch seinen Rücktritt als Generaldirektor der Oper von Los Angeles in einer Erklärung.