«Dieser König gibt freiwillig die Krone ab – einfach so»

Bern scheint Sie ja magnetisch anzuziehen.

Wieso finden Sie?

In sieben Jahren haben Sie am Stadttheater sechs Opern inszeniert: Ich erinnere an «Macbeth» (2013), «Peter Grimes» (2014), «Salome» (2015), «Alzheim» (2017), «Tristan» (2019). Und jetzt «Król Roger» von Karol Szymanowski.

Es waren sogar sieben: Vor 15 Jahren holte mich Theaterdirektor Eike Gramss erstmals an das Haus, er suchte einen jungen Regisseur, der «Leonce und Lena», eine Kammeroper des Berner Komponisten Christian Henking, auf die Bühne bringt. Später kamen die interessanten Anfragen von Operndirektor Xavier Zuber. Bern hat ein tolles Opernensemble und Orchester. Es ist mir nicht schwergefallen, zuzusagen.