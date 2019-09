Hilferuf am Ende des ABC

Ein dickes Couvert mit dem Werbematerial der Parteien und den 34 offiziellen Listen der Parteien für den Nationalrat landet in diesen Tagen in den Briefkästen der Berner Wahlberechtigten. Dabei stellt sich die Frage: Wer kommt bei den Parteien in den Genuss des prominenten ersten Listenplatzes? Wer muss mit dem 24. und letzten Listenplatz vorliebnehmen? Und: Ist es tatsächlich so, dass die Kandidatinnen und Kandidaten auf vorderen Listenplätzen bessere Wahlchancen haben als jene hinten?